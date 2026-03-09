８日に行われた大阪城Ｓ・リステッド（阪神・芝１８００メートル、１３頭立て）で競走中止となった８番人気のニホンピロキーフ（牡６歳、栗東・大橋勇樹厩舎、父キタサンブラック）は安楽死の処置がとられた。田口貫太騎手とコンビを組んだ同馬は好スタートから先行争いに加わったが、最初の１００メートルを過ぎた地点でアクシデントが発生。右第３中手骨粉砕骨折のため向正面で競走を中止した。２２年１２月に阪神でデビュ