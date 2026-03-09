「重苦しい雰囲気でしたので……はい、なんとか、良かったです。国際大会はこういう厳しい戦いが続くので、勝てたことが一番だと思います」【もっと読む】“OB無視”だった大谷翔平が慌てて先輩に挨拶の仰天！淡々と大仕事を振り返る姿が、頼もしさを倍増させる。4-3でオーストラリアを下し、日本がC組1位で準々決勝進出を決めた8日の試合。0-1で迎えた七回2死一塁で打席に立った4番の吉田正尚（32=レッドソックス）が129キロ