3月場所初日、とんだ災難に見舞われたのが、伯乃富士（22）だ。土俵際に追い詰めた欧勝馬にはたき込みを食らい、惜しくも黒星。さらに土俵に落ちる直前、靱帯を損傷している左足親指に全体重がかかってしまったのだから、痛いどころではない。勝負が決した後もしばらく起き上がれず、土俵上で悶え苦しんでいたほどだ。【もっと読む】元横綱照ノ富士「暴行事件」の一因に“大嫌いな白鵬” 2人の壮絶因縁に注目集まる場所前は酒