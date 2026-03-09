綱とりに挑む大関と復権を狙う横綱の明暗が分かれた。【もっと読む】元横綱照ノ富士「暴行事件」の一因に“大嫌いな白鵬”新大関の先場所で優勝し、今場所に横綱昇進がかかっている安青錦（21）は8日、初日を白星発進。若元春に立ち合い変化を仕掛けられたものの、冷静に対処し、危なげなく寄り切った。立ち合いではなかなか左手をつかない若元春にじれて、一度はつっかけた安青錦。若手親方は「あれで何かしてくるぞ、と気