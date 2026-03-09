シント＝トロイデン伊藤涼太郎のスルーパスを受けた松澤海斗が決勝点ベルギー1部シント＝トロイデンVVは、現地時間3月8日のセルクル・ブルージュ戦に2-1で勝利。途中出場のFW松澤海斗が決勝点を奪った。1-1の同点で迎えた後半41分、左サイドでボールを持った松澤はMF伊藤涼太郎にパスを預けるとそのままスプリント。スルーパスでのリターンを受けて流し込んだ。これが決勝ゴールになり、チームを勝利に導いた。松澤は試合後