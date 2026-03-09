ヴォルフスブルク塩貝健人、ゴールならずも「はやすぎ」「バケモノ」ドイツ1部ヴォルフスブルクは3月7日に行われたブンデスリーガ第25節でハンブルガーSVと対戦して、1-2で敗れた。この試合で途中投入された日本人FW塩貝健人は、ゴールを挙げることはできなかったが、見せ場を作った。そのプレーには「はやすぎ」「バケモノ」といった声がSNSで挙がっている。3試合連続でベンチスタートとなった塩貝は、1-2のビハインドで迎え