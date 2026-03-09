上田綺世が2ゴールもドロー「またしても期待を裏切る結果になった」オランダ1部フェイエノールトの日本代表FW上田綺世は現地時間3月8日に行われた第26節NACブレダ戦（3-3）で3か月の沈黙を破り、2得点を挙げた。残留争いの相手から勝利を逃す痛恨の結果となったが、現地メディアは「価値ある一撃」と上田のゴールを報じた。上田は前半19分にコーナーキックにダイビングヘッドで合わせて先制点を記録。さらに、2-3と逆転されて