阿武剋大相撲春場所2日目の9日、西前頭7枚目の伯乃富士（22）＝本名落合哲也、鳥取県出身、伊勢ケ浜部屋＝が休場した。初日に敗れた欧勝馬戦の後、先場所で負傷した左足を気にしていた。伯乃富士は師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）から暴行を受け、2月24日に日本相撲協会の聴取を受けた。左足の治療のため稽古合流は今月7日で、調整の遅れが懸念されていた。休場は2場所連続5度目。西前頭6枚目の阿武剋（25）＝本名バト