プロレスラーの蝶野正洋（62）が8日、自身のXを更新。7日に選挙応援に入った石川県知事選について言及した。【写真】「選挙応援難しいな」石川県知事選に応援に入った蝶野正洋＆保科有里蝶野はプロレスラーとして親交のある馳浩の応援のため、金沢市で演説した。その後、8日夕にXで「選挙応援難しいな 色々なアドバイスありがとうございます！」と投稿した。演説には「夢グループ」所属の歌手の保科有里（64）も参加。保科は