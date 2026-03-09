◇大相撲春場所2日目（2026年3月9日エディオンアリーナ大阪）大相撲の幕内・伯乃富士（22＝伊勢ケ浜部屋）が9日、休場した。大阪入りは初日2日前の6日。調整不足も不安視される中、初日は幕内・欧勝馬（28＝鳴戸部屋）にはたき込まれて黒星。左足の親指付近を気にするしぐさを見せていた。休場は先場所に続き5度目。2日目の対戦相手、正代（34＝時津風部屋）は不戦勝となる。場所前には伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士