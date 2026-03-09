巨人・戸郷翔征投手（25）が2月28日の韓国サムスンとの練習試合で今季初実戦に登板。1回を三者凡退に抑えた。【写真】「地元民はみんな知ってるよ…」と悪すぎる素行で知られていた戸郷翔征2024年までは巨人のエースだった戸郷だが、昨季は8勝9敗、防御率4.14と苦戦。前回大会では選出された侍ジャパンも、今回は選外となった。「復活を期す今季はキャンプ途中から腕の角度を変え、リリースポイントを下げるフォーム修正に取り