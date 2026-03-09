【マイアミ（米フロリダ州）＝平沢祐】野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」は８日、プエルトリコで１次ラウンドＡ組、米国で同Ｂ、Ｄ組が行われ、Ａ組のキューバ、Ｂ組のイタリア、Ｄ組のドミニカ共和国が、それぞれ開幕２連勝とした。イタリア７―４イギリスイタリアは三回、フィッシャーらの２者連続本塁打で追いつき、四回にフィッシャーが勝ち越し打。イギリスは２失策と乱れ、３連敗