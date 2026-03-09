食品容器環境美化協会（食環協）は、2025年度第26回環境美化教育優良校等表彰事業における最優秀校4校を決定し、このほど受賞校を招いた表彰式が行われた。この表彰事業は環境美化教育に熱心に取り組み、地域と連携しながら公共の場所の美化や飲料あき容器のリサイクルにより環境美化に大きく寄与している小・中学校を表彰するもの。最優秀校となった4校は、文部科学大臣賞の宮城県南三陸町立名足小学校、農林水産大臣賞の鹿児