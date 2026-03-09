3月8日、辻希美がブログを更新した。【写真】展示を楽しむ三男＆次女の様子なども公開辻は、8日に更新したブログにて、「今日は品川水族館に行ってきました」と報告し、しながわ水族館の屋外のフォトスポットで、夫・杉浦太陽と三男と次女を抱っこした自身の記念SHOTを公開。続けて、「沢山お魚見ながら イルカ ショーも見れて 楽しかったです」とコメントすると、館内の展示を楽しそうに満喫する三男や次女の様子も掲載した。さら