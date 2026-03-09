最近のダイソーはブロック系のおもちゃが充実していて、100円で気軽に試せるシリーズが並んでいます。小さなピースを積み上げる作業にじわっとハマる人が続出中。子どもだけでなく、大人もつい夢中になって遊べるおもちゃです。新作も相変わらずの高クオリティで、完成後はそのまま飾ってインテリアとしても楽しめます。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：プチブロック（紅葉）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJA