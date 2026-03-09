ペンケースは毎日使うものだからこそ、少し気分が上がるデザインを選びたくなるもの。ダイソーの新作商品は、どこか懐かしい雰囲気の小さなバッグのようなアイテム。口が大きく広がり、文具をまとめて入れても出し入れがしやすい作りです。お気に入りのカードやチェキを入れて、推しグッズ収納としても楽しめますよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：取手付ペンケース（グレー、ネイビー）価格：￥330（税込）カラー展開