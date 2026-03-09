還暦という節目の年を迎えた男性俳優たち。長年の経験を武器に、主演級から重要な脇役まで幅広く活躍しています。All About ニュース編集部は2月17日、全国10〜70代の男女300人を対象に「今年〇歳の男性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好きな今年60歳の男性俳優」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：石黒賢／52票2位にランクインしたのは、1月31日に還暦を迎えた