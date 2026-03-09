占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月9日〜3月15日の運勢を西洋占星術で占います。下弦の月を迎え、進行中の問題は落ち着きを見せるでしょう。幸運の星・木星も順行に戻って、運気は小康状態といったところ。大きな傾向として“試行錯誤”があるため、簡単に収束とはいきません。変化の過程にいることに慣れるほど、流れをつかめ、開運していきます。「なんとかなる」「なんとかする」で柔軟にいき