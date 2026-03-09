源田も走攻守で奮闘した姿を見せている(C)Getty Images日本代表「侍ジャパン」は3月8日に第6回WBC1次ラウンドC組のオーストラリア戦（東京ドーム）を戦い、4−3で勝利。C組1位で6大会連続の8強進出を決めた。【動画】頼りになり過ぎる侍の4番！吉田正尚の逆転2ランを見る頼れる4番だ。「4番・左翼」で先発した吉田正尚が7回二死一塁の場面で2試合連続となる、逆転2ランを放った。右中間スタンドに飛び込むと観客総立ち、60年