大谷翔平がインスタでチームメイトとのグータッチの写真を公開し、反響を呼んだ(C)Getty Images侍ジャパンの大谷翔平は自身のインスタグラムを更新し、ストーリーズでチームメイトとのグータッチの写真を公開した。その相手とは、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドで、野手で唯一出場していない小園海斗だ。大谷は「THE LAST SAMURAI（ラストサムライ）」と文字を添えて、小園への思いを示したようだ