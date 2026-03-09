ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート種目の解説で注目を集めた元フィギュアスケート選手でタレントの高橋成美が、9日放送のフジテレビ系『ノンストップ！』（月〜金前9：00）に生出演。“神解説”の裏側を告白した。【写真】りくりゅう神解説の高橋成美、五輪で爆食…「パワーが出るTボーンステーキ」など元フィギュアスケート選手の高橋は、2014年ソチ五輪に木原とのペアで出場。今回の三浦・木原組の金メダルに際