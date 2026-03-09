警視庁2月の衆院選で、自身の名前で二重投票をしたとして、警視庁捜査2課は9日、公選法違反（詐偽投票）の疑いで東京都千代田区、会社員小山智行容疑者（47）を逮捕した。同課によると、容疑者は交流サイト（SNS）で、二重投票をするよう呼びかける投稿をしていたという。逮捕容疑は2月7日午前、自宅近くの期日前投票所で投票をしたのに、約30分後、千代田区役所内の別の期日前投票所を訪れ、投票に必要な宣誓書を提出し、二重