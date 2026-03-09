吉永小百合（80）が8日、東京から約1200キロ離れた長崎県五島列島の新上五島町で、124本目の映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督）の特別上映会を開催した。吉永は11年にプライベートで初めて訪れた五島列島に心を寄せ、島に自生するツバキを生かした地域振興、環境保全、次世代育成に取り組む「五島の椿プロジェクト」に賛同。同プロジェクトの地域活性事業の一環として開催した。上映会は、五島市の福江島で22