三井不動産は、日本橋エリアおよび東京ミッドタウン(六本木・日比谷・八重洲)にて、花をテーマにした春のイベントを順次開催する。花をテーマにした春のイベントを開催日本橋エリアでは3月18日〜4月5日に、「SAKURA FES NIHONBASHI 2026」を開催。春グルメや桜暖簾、夜のライトアップなどを通じて、日本橋ならではの春の街歩きを創出する。SAKURA FES NIHONBASHI 2026東京ミッドタウンでは3月13日〜4月12日に、「MIDTOWN BLOSSOM 2