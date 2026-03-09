3月27日(金)に公開される映画『鬼の花嫁』で、永瀬廉と吉川愛がW主演を務める。本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ"鬼"・鬼龍院玲夜と、愛を知らない平凡な女子大生・東雲柚子が、運命に導かれて惹かれ合っていくラブストーリーだ。徹底した衣装・メイクの作り込みに加え、息を合わせるほど難易度が増す社交ダンスシーンなど、二人で作り上げる場面が多い現場で永瀬と吉川は、何を支えに役へ踏み