歌手兼プロデューサーのジェジュンが、初のボーイズグループ「KEYVITUP」をお披露目する。3月9日、所属事務所iNKODEエンターテインメントはSNSを通じて、KEYVITUPのロゴとデビュー日が収められた画像を公開した。【写真】「KEYVITUP」メンバーも！iNKODE男子練習生公開来る4月8日、KEYVITUPは『KEYVITUP』をリリースし、デビューする。これに先立ち、iNKODEエンターテインメントは2026年上半期にボーイズグループ2組のデビューを予