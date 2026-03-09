Red Velvetのアイリーンが、自身初となるソロフルアルバムをリリースする。アイリーンは3月30日、1stフルアルバム『Biggest Fan』をリリースする。昨年11月のソロデビューから約1年4か月ぶりとなる今回のカムバックに、ファンの期待が高まっている。【写真】Red Velvet、“387日ぶり”に集結！『Biggest Fan』は、同名タイトル曲『Biggest Fan』を含む多彩な魅力が詰まった全10曲で構成されており、全世界のリスナーから熱い反応が