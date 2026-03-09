ボーイズグループBTSのメンバー、Vが練習生として抜擢されるまでのドラマチックな過程が公開された。日本の『オリコンニュース』は、BIGHIT MUSICでスカウトを担当したプロデューサーのキム・ミジョンへのインタビューを通じて、Vを発見した過程を伝えた。【写真】V、幼少期からイケメン当時、新入社員だったキム・ミジョンは、Vとの出会いを「奇跡のような出会い」だと説明した。彼女は、初めてVを見たとき「あ、この子だ」と思っ