香川県丸亀警察署 香川県警丸亀警察署は、自宅で大麻草3株を育成したとして、福岡県中間市の風俗店従業員の男（31）を9日、大麻草の栽培の規制に関する法律違反の疑いで再逮捕しました。 丸亀署が2024年11月、別件の捜査の過程で男が大麻草を所持しているという情報を得て、男の自宅を捜査。2026年2月26日、大麻の植物片0.28gを所持していた疑いで逮捕しました。 その後、自宅にあった植物を鑑定した結果、大麻草である