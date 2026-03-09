侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日、自身のインスタグラムを更新し、愛犬デコピンの最新姿を公開した。ややうつむいた愛犬がぬいぐるみ２体を見つめるほほ笑ましい光景―、かと思いきや、ぬいぐるみは目や鼻が無残にも“破壊”されていた。大きな茶色のぬいぐるみは、両方の目玉の部分が真っ白に。おそらく、嚙みちぎったものと思われ、まさかの反省ショットだった。２年前の“再現”だ。大谷は２４