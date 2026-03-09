あなたは読めますか？突然ですが、「襖」という漢字読めますか？和室でおなじみの建具ですが、いざ漢字一文字で書かれていると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ふすま」でした！この漢字は、木枠の両面に紙や布を張り、引き手をつけて部屋の仕切りとする建具を意味します。もともとは衣服の「衾（ふすま）」からきた言葉で、防寒のために寝所に立てたのが始まりと言われています。例文としては