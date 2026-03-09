あなたは読めますか？突然ですが、「艶かしい」という漢字読めますか？小説や歌詞などで、独特の魅力を表現する際に使われる言葉ですが、意外と読み方に迷う方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「なまめかしい」でした！艶かしいとは、しぐさや様子が色っぽく、人を引きつけるような魅力があることを意味します。また、若々しく美しい様子や、しとやかで優美な様子を表す場合もあります。例文としては、魅力的な振る