ザンクトパウリ戦でプレーするEフランクフルトの堂安（右）＝ハンブルク（共同）サッカーのドイツ1部リーグで8日、藤田譲瑠チマらのザンクトパウリはホームで堂安律のアイントラハト・フランクフルトと0―0で引き分けた。藤田はフル出場し、同僚の安藤智哉は後半21分までプレー。堂安は後半21分から出場した。ブレーメンの菅原由勢は4―1で勝った敵地のウニオン・ベルリン戦で後半追加タイムまでプレーした。