神足裕司さんテレビ番組のコメンテーターとしても活躍したコラムニストでフリーライターの神足裕司（こうたり・ゆうじ）さんが8日、病気のため川崎市の病院で死去した。68歳。広島市出身。葬儀は16日午前11時半から川崎市宮前区土橋1の3の3、メモリアルホールさくら会堂で。喪主は妻明子（あきこ）さん。慶応大在学中からライターとして活動。1984年にイラストレーターの渡辺和博さんとの共著「金魂巻」がベストセラーとなった