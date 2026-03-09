イランの新しい指導者にハメネイ師の二男・モジタバ師が選出されたことについて、アメリカのトランプ大統領はどのように受け止めているのでしょうか。トランプ大統領はこれまでモジタバ師について「受け入れられない」と明言しています。モジタバ師が選ばれたとイランメディアが伝えるのに先立ちトランプ大統領は8日、ABCテレビの取材に、後継について「我々の承認を得なければならない」とした上で、「承認を得なければ長くは続か