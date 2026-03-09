三重トヨタとファミリーマートが展開している、環境に配慮した電気自動車の普及キャンペーンの一環で、6日、県内のファミリーマートの店舗で電気自動車の試乗会が行われました。これは、脱炭素に貢献する電気自動車について知ってもらおうと、三重トヨタとファミリーマートが共同で行っているキャンペーンで、電気自動車の試乗をすると、ファミチキの引換券がもらえます。ファミリーマートでは、デジタルサイネージや駐車場を活用