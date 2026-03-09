千葉県から和歌山県までの太平洋沿いを走るサイクリングルート・太平洋岸自転車道をPRするモニュメントが三重県伊勢市に設置され、8日に除幕式が行われました。伊勢神宮外宮前で行われた除幕式には、伊勢市の鈴木市長や鳥羽市の小竹市長ら関係者が参加し、強風で幕が引けないハプニングがありながらも、観光誘客の期待を込めモニュメントを披露しました。千葉県銚子市から和歌山県和歌山市までの太平洋沿岸を繋ぐ、全長1487kmの太