名バイプレイヤー・津田寛治（60）の撮休は、午前11時のカラオケボックスから始まる。【写真】2025年の出演本数は20作品超。今最も忙しい俳優・津田寛治ほとんど一人カラオケ？津田が俳優・津田寛治を演じるという、主演映画『津田寛治に撮休はない』が3月28日に公開。現実世界の御本人さながらに撮影現場を渡り歩く津田寛治が、俳優という名のラビリンスに迷い込む。「タイトルに僕の名前が入っていて画面にも出ずっぱり。胸焼け