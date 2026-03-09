健康に過ごすための身体（からだ）づくりにつながる体操などを学ぶ講座が、8日に三重県四日市市で行われました。四日市薬剤師会が毎年開いているもので、健康に興味のある約70人が参加しました。まず、三重郡菰野町出身の理学療法士松林義人さんが、健やかに過ごす身体づくりをテーマに講演しました。この中で松林さんは、誰かの手を借りることなく自立して健康的に生活できる健康寿命がストップしてしまう原因は、認知症や高齢に