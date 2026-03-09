瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。昼過ぎ以降は低気圧や寒気の影響で、次第に雲が広がるでしょう。雨や雪の降るところがある見込みです。岡山県北部では雷を伴うおそれがあります。日中の最高気温は、岡山、津山、高松で12度でしょう。8日と同じくらいかやや高い気温になります。 10日の午前は雲に覆われやすいですが、午後は天気が回復する見通しです。朝の最低気温は岡山で2度、津山で1度、高松で4度でしょ