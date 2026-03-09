東京ディズニーランドは、4月9日（木）から6月30日（火）までの83日間、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾となる「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を季節を変えて再び開催。それに先駆け、3月9日（月）から本イベントのデコレーションが登場したほか、スペシャルグッズの一部とスペシャルフードの販売がスタートした。【写真】今年から登場したラルフがかわいいｗ「ヴァネロペのスウ