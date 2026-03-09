農業技術を学ぶ海外からの研修生を受け入れている公益財団法人「オイスカ」西日本研修センター（福岡市早良区小笠木）で7日、研修生の修了式があった。約1年間にわたる研修を終えた9カ国・1地域の計11人の門出を、地域住民や関係者約150人が祝った。