8日告示された福岡県宮若市長選は、再選を目指す現職の塩川秀敏氏（77）、新人で元市議の大島和武氏（80）、新人で元市議の柴田裕美子氏（61）の無所属3人による三つどもえの争いとなった。3候補は子育て政策や産業振興などを巡り、論戦をスタートさせた。