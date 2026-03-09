第48回福岡小郡ハーフマラソン（福岡県小郡市などでつくる実行委員会主催、西日本新聞社後援）が8日、市陸上競技場を発着点に行われた。ハーフマラソン、10キロ、1.5キロの各コースがあり、小学生からシニアまでランナー約4400人が健脚を競った。このうち約2800人がエントリーしたハーフマラソンは、和太鼓の演奏に送られてスタート。記録を狙う人から、スマートフォンで撮影しながら走る人、アニメキャラクターの衣装に身を包