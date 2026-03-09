今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『いぶりがっこポテサラ【きりたんの超雑レシピ #77】』という鶏ささみさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）＜材料(2人分)＞ じゃがいも：2個(約200g) いぶりがっこ：約50g ロースハム：約30g パセリ：約20g クリームチーズ：1個(約16g) マヨネーズ：適量 塩：適量 胡椒：適量デパートにあるような具材がゴツゴツしたポテサラを作りたいという投稿者の鶏ささみさ