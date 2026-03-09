＜ブルーベイLPGA最終日◇8日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞櫻井心那はデビュー戦をトータル7オーバー・50位タイで終えた。初日に1アンダー「71」のスタートを切り、2日目「72」で上位フィニッシュが見える位置で予選を通過。しかし、3日目に「76」と落とすと、最終日は2バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「76」で後退。悔しさを残す4日間になった。〈連続写真〉アマはどうマネる？櫻井心那の