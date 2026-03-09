フィギュアスケートのペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルを獲得した“りくりゅう”の三浦璃来（２４）が８日、自身のインスタグラムを更新し、パートナーの木原龍一（３３）と日本から活動拠点であるカナダへ向け出発したことを報告した。三浦は「私たちの拠点カナダに帰ります！エアカナダ様、いつも快適な空の旅を本当にありがとうございます！」とつづり、航空会社から贈られたトナカイのぬいぐるみとのスリーショット写