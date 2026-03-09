にじさんじ所属のVTuber・葛葉が、8日に実施したYouTube生配信にて2ndミニアルバム『Adamantite』のリリースと、ワンマンライブの開催を発表した。【画像】葛葉『Kuzuha One-Man Live Bloody Alexandrite』ビジュアル『Adamantite』は、非常に硬いとされる架空の鉱物・アダマンタイトのように“征服されない、何者にも屈しない”という意味が込められた作品。7月29日にリリースされる。ワンマンライブは、『Kuzuha One-Man L