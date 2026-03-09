2月22日のフェブラリーSで連覇を飾ったコスタノヴァ（牡6＝木村、父ロードカナロア）は既に受諾していたゴドルフィンマイル（28日、メイダン、ダート1600メートル）の招待を辞退し、かしわ記念（5月5日、船橋ダート1600メートル）を目指す。9日、社台グループオーナーズが発表した。前走後は福島県のノーザンファーム天栄に放牧へ。ドバイに遠征するとなると輸出検疫が目前に迫っていることから状態をチェックし、厩舎サイドと