日本テレビの黒田みゆアナウンサー、後呂有紗アナ、石川みなみアナがこのほど、報道陣の取材に応じた。３人は今春から同局の人気番組への参加が決定。それぞれが意気込みを語った。黒田アナは情報番組「シューイチ」（土曜前５・５５、日曜前７・３０）で４月から日曜新ＭＣを務める。黒田アナは「『二刀流ＭＣ』を目指したい」と宣言。「見ている方が温かい気持ちになって一緒に番組に参加している気持ちになれるという軸の部